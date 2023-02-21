«Глаза уже не открываются»: Анна Семенович с новым лицом неприятно удивила поклонников

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович много работает и снимается. На днях она опубликовала очередное видео, которое вызвало множество вопросов у ее поклонников. На кадрах у звезды почти не открывались глаза.

В ролике исполнительница позировала в белом мини-платье, лаковых ботфортах и в шляпке. Анне сделали красивый макияж и укладку. Но многие обратили внимание на то, что у певицы еле открывались глаза. Подписчики решили, что девушка чересчур увлеклась косметологическими процедурами.

«Глаза уже не открываются, сколько можно себя улучшать», «Аня, переигрываешь», «Заплыла так заплыла, или хирурги постарались?» – пишут в комментариях.