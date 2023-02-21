«Глаза уже не открываются»: Анна Семенович с новым лицом неприятно удивила поклонников
42-летнюю Анну Семенович с заплывшим лицом обвинили в чрезмерном увлечении пластикой.
Фото: Kashaev Pavel/East News
Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович много работает и снимается. На днях она опубликовала очередное видео, которое вызвало множество вопросов у ее поклонников. На кадрах у звезды почти не открывались глаза.
В ролике исполнительница позировала в белом мини-платье, лаковых ботфортах и в шляпке. Анне сделали красивый макияж и укладку. Но многие обратили внимание на то, что у певицы еле открывались глаза. Подписчики решили, что девушка чересчур увлеклась косметологическими процедурами.
«Глаза уже не открываются, сколько можно себя улучшать», «Аня, переигрываешь», «Заплыла так заплыла, или хирурги постарались?» – пишут в комментариях.
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Семенович не комментирует негативные высказывания в свой адрес, зато с радостью мотивирует своих поклонников. Певица призывает их не лениться и работать над собой. По ее словам, сейчас – самое удачное для этого время.
«Поэтому нужно поставить себе конкретные и действительно важные цели, подробно и явно представить, как вы будете себя ощущать, когда достигнете желаемого. Творить и создавать свое идеальное будущее с особым вдохновением», – делится звезда.
Ранее мы писали о том, как модная среди женщин процедура принесла Семенович много неприятностей. Красавица пожаловалась, что у нее началась жуткая аллергия.