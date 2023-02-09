«Глаза не чувствую»: беременная Лиза Моряк рискует ослепнуть при родах из-за разрыва сетчатки

Супруга режиссера Сарика Андреасяна находится на девятом месяце беременности. Предполагаемая дата родов назначена через две недели, и Лиза Моряк была спокойна до того момента, пока ей не сообщили страшные новости – она всерьез может полностью лишиться зрения.

Проблемы с глазами актриса стала замечать не так давно, но предпочитала не сильно на них фокусироваться. Но в последнее время ситуация стала усугубляться, и она решила обратиться за помощью к офтальмологу. Ей провели полное обследование и вынесли вердикт – разрыв сетчатки. В личном блоге Лиза рассказала, что долго рыдала и не могла успокоиться, так как ей дали направление на кесарево сечение – естественные роды были невозможны из-за риска полной слепоты.

Так как до важного дня осталось еще две недели, Моряк предложили провести экстренное лечение глаз, предполагающее «запаивание» сетчатки лазером. Посоветовавшись с врачом, актриса согласилась. Первую процедуру ей провели позавчера, а вторую закончили сегодня. Всего было произведено 495 вспышек под анестезией. По словам Лизы, это ужасная процедура, после которой ей предстоит восстанавливаться минимум десять дней.

«Я еле доехала, сидела с закрытым глазом, все течет, трогать нельзя, на свет яркий смотреть нельзя, анестезия еще действует, и глаза не чувствую. Испытание какое-то!» - поделилась Моряк своими чувствами после последней процедуры.

Сейчас актриса уже постепенно восстанавливается. Если заживление пройдет хорошо, то она сможет родить естественным путем без рисков разрыва сетчатки при потугах.

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