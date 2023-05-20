Главврач сообщил, что необходимо Костомарову для установки протезов

Главврач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах рассказал о том, что важно сделать Роману Костомарову перед протезированием.

Оказалось, что для правильного функционирования протезов обязательно «обрастание» мышцами. Олимпийский чемпион продолжительное время не давал нагрузку на мышца спины, поскольку находился в лежачем состоянии в палате.

«Также места ампутаций должны обрасти мышцами, чтобы было комфортнее использовать будущие протезы», — заключил Авербах.

Специалист посоветовал Костомарову делать размеренные упражнения на места протезирования. Такая физическая подготовка может занять около полугода.

Отмечается. что врачи планируют выписку Костомарова из больницы к концу мая, пишет Пятый канал.

Ранее мы писали, что Роман Костомаров отказался от работы с психологами.