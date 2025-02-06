Главными гостями стали родители именника: как Дмитрий Маликов отпраздновал 55-летие

Певец Дмитрий Маликов отпраздновал свой день рождения, который наступил еще 31 января. Артист собрал в одном месте семью и друзей. Фотографии с мероприятия опубликовал Леди Mail.

На снимках видно, что 55-летний исполнитель выбрал для торжественного мероприятия стильный черный костюм с жакетом в стиле кимоно. Вместе с именником на изображениях блистает его младшая сестра.

Также на вечеринку пришла 24-летняя дочь Маликова Стефания. Для такого события девушка выбрала яркий образ. Главными гостями, конечно же, стали родители Дмитрия — Юрий и Людмила Маликова, которые, как и сын, занимаются музыкой.

Ранее российская актриса Екатерина Климова отметила 47-летие в Египте. Она обратилась к подписчикам в социальных сетях, которые поздравили ее с днем рождения, и заявила, что счастлива.