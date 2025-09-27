Угостили жителей Коломны чаем: Shaman и Екатерина Мизулина запустили партию «Мы»

Shaman и Екатерина Мизулина запустили партию «Мы» и угостили жителей Коломны самоварным чаепитием. Об этом артист заявил в своих социальных сетях.

Ярослав Дронов вместе с Екатериной Мизулиной официально объявили о создании новой партии под названием «Мы» 1 сентября. О ее запуске стало известно на прошедшей в Коломне встрече с жителями.

В честь старта партии Shaman и Мизулина устроили в центре города праздничное чаепитие: на длинных столах были установлены традиционные самовары, а гостей угощали свежими пряниками и чаем. Такой формат встречи, по словам организаторов, должен был подчеркнуть открытость партии и ее близость к простым людям.

Новая организация, по замыслу ее основателей, будет ориентирована на поддержку социальных инициатив, развитие общественных проектов и сохранение культурных традиций. Пока подробная программа партии не объявлена, однако Shaman и Екатерина Мизулина подчеркнули, что движение «Мы» станет площадкой для объединения активных граждан.

Сама презентация прошла в неформальной, дружеской обстановке. Гости могли задать вопросы, обсудить планы партии и высказать свои предложения. Такой шаг, как отмечают очевидцы, создал атмосферу доверия и диалога с жителями Коломны.

