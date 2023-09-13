«Главный секрет их отношений»: дочь Славы рассказала о воссоединении мамы с Анатолием Данилицким

Дочь певицы Славы раскрыла секрет крепкого союза мамы. Александра Морозова отметила, что все благодаря мудрости избранника артистки Анатолия Данилицкого. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом PROZVEZD.

Недавно Слава всем объявила о важном событии, она помирилась со своим избранником Анатолием, с которым была счастлива почти 30 лет. Пара смогла преодолеть трудности и воссоединиться. Дочь артистки считает, что между ними действительно сильная любовь и раскрыла секрет крепкого союза.

«Мудрость Анатолия и вечно яркие глаза моей мамы – главный секрет их отношений. Такие отношения, что даже и не скажешь, кто больше из них любит. Мне кажется, они оба очень любят», – поделилась Александра.

Несмотря на то, что Данилицкий не является биологическим отцом девушки, Морозова все равно испытывает к нему нежные чувства. Она говорит, что обожает их совместные семейные вечера.

«Я очень люблю Анатолия. У нас такие задушевные вечера случаются. Потому что Анатолий – человек очень душевный. Его все любят», – добавила дочь знаменитости.

Наследница отметила, что между ними никогда не было серьезных конфликтов.

Ранее мы писали, что дочь певицы Славы скрывает лицо сына из-за большого количества недоброжелателей в Сети. Девушка нередко сталкивается с комментариями хейтеров и хочет уберечь ребенка от «разных гадостей».