«Главный критик попсы»: Стас Садальский высмеял Сергея Соседова, назвавшего Понаровскую «новой Примадонной»

Станислав Садальский ответил Сергею Соседову, заявившему, что вернувшаяся на НТВ Ирина Понаровская сможет заменить Аллу Пугачеву. В своем Telegram-канале актер высмеял музыкального критика и заявил, что певица «не дотягивает» до уровня Примадонны.

Одним из ярких событий второго сезона шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ стало появление Ирины Понаровской. Сергей Соседов восхитился артисткой и назвал ее «новой Примадонной». Журналист уверен, что певица сможет занять место уехавшей из России Аллы Пугачевой на эстраде. Исполнительницу хита «Миллион алых роз», по мнению телеведущего, нужно забыть.

«Понаровская гораздо нужнее сейчас, чем Пугачева. Пугачеву надо забыть — это неинтересно, это все пережевано», - отметил Сергей Соседов.

Громкое высказывание решил прокомментировать Стас Садальский. Актер не упустил возможности высмеять критика и подчеркнул, что восхваляемая им артистка не заменит Аллу Пугачеву на сцене.

«Главный критик российской попсы Сергей Соседов и поздравил чернушный телеканал НТВ с приобретением в виде Ирины Понаровской, и выразил надежду, что ее триумфальное появление станет началом возвращения Ирины. И назвал ее новой Примадонной. <…> Ну что можно сказать главному музыкальному критику? Может, Ирина и Примадонна, но однозначно, труба пониже и дым пожиже! Ну согласитесь?» — заявил Стас Садальский.

Мнения пользователей Сети в комментариях разделились. Кто-то убежден, что заменить Аллу Пугачеву нельзя, а кто-то согласился с позицией Сергея Соседова.

«Зачем сравнивать Пугачеву и Понаровскую? Они разные», «Алла лучшая на века», «Понаровская не уступает», — написали в Сети.

Ранее Сергей Соседов «отправил» на пенсию Аллу Пугачеву: «Ей уже давно неинтересна музыка».