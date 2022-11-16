Главный холостяк ТНТ Тимур Батрутдинов раскрыл тайну о своей идеальной девушке, от которой хочет детей

На протяжении уже нескольких лет резидента Comedy Club донимают вопросами: Тимур, когда будет жена? Да и сам Батрутдинов любит пошутить на эту тему. Но годы идут, а холостяцкая жизнь уже не приносит того удовольствия, что в молодости. В новом интервью Тимур признался, что уже давно хочет семью, детей и даже внуков. И сейчас он активно работает в этом направлении.

Артист рассказал, что мечтает о ребенке, однако для его появления нужно хотя бы для начала найти жену. С этим у Тимура складывается не очень. Он даже участвовал в реалити-шоу «Холостяк», чтобы найти свою любовь, но в итоге ничего не вышло. Также Батрутдинову приписывали роман с Ольгой Бузовой, но комик отрицает любовные отношения с певицей.

Сейчас юморист поделился, что регулярно работает в направлении появления семьи. У него грандиозные планы на этот счет, и он верит, что сможет их осуществить. Ведь, по словам Тимура, если у него получилось занести свое имя в энциклопедию, значит, сила мыслей работает.

Актер верит, что у него еще достаточно времени, чтобы найти жену и родить детей. В беседе с журналистом Тимур Батрутдинов поделился, что очень хочет две пары близняшек: мальчик, девочка и потом еще раз мальчика, девочка.

Вот только найти такую мать-героиню не так-то просто. Шоумен сказал, что, возможно, поэтому ему и не удается построить ни с кем серьезных отношений – слишком большие требования. Несмотря на то, что Тимуру уже 44 года, он все еще очень тщательно подходит к поиску идеальной женщины. По его словам, ему важна не только красивая внешность, но и внутренние качества человека. А соединение этих двух критерием Тимур встречает очень редко.

Однако Батрутдинов сдаваться не намерен. Он продолжает поиски и верит, что где-то ждет его идеальная женщина. «Я же все-таки джентльмен, значит, со мной будет настоящая леди», - сказал артист.

Ранее мы рассказывали о другом резиденте Comedy Club Гарике Харламове. После ухода из юмористического проекта, поклонники не смогли узнать комика из-за изменившейся внешности.