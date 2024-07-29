«Главные слова для меня»: актриса Утехина высказалась о романе с Машковым

Актриса Ксения Утехина прокомментировала слухи о романе с Владимиром Машковым. Девушка в интервью журналу «Атмосфера» призналась, что ей было смешно от таких разговоров. Об этом пишет WomanHit.ru.

Знаменитость рассказала о работе с Машковым и призналась, что даже замечания от него «дорогого стоят» для каждого артиста. Она вспомнила, как в «Наследниках» Владимир Львович ее ругал, а после удачной игры называл «умницей». Она назвала положительные качества мэтра.

«Ответственность за свои слова и за дело, честность, открытость, прямолинейность — иногда, конечно, это трудно воспринимать, но лучше услышать всю правду-матку. Он требователен и к себе, и к другим, одержим профессией, и у него какая-то неиссякаемая энергия», – призналась Ксения.

Утехина рассказала, как отнеслась к разговорам о том, что их с Машковым связывают романтические чувства. Девушка узнала об этом, когда Александр Цыпкин показал ей статью из соцсетей.

«Меня это поразило, но, в общем, было смешно. Владимир Львович тоже смеялся. Мы вообще не давали никакого повода, даже не играли вместе. Я дала ответ, что живу с молодым человеком, что наши фото есть в соцсети. После этого замолчали», – объяснила актриса.

По словам Ксении, Владимир Львович морально поддержал ее в трудной ситуации. У девушки умерли родители.

«Он мне сказал: «У тебя теперь есть два крыла, два ангела-хранителя, и лети только ввысь». Это были главные слова для меня. Тем более у него самого похожая ситуация, он почти в том же возрасте потерял родителей», – добавила Утехина.

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