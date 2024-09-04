«Главное то, что я не его ребенок»: 47-летняя Ирина Тонева высмеяла Павла Дурова

Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева высмеяла 39-летнего создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова, который в настоящее время находится под следствием во Франции. 47-летняя артистка припомнила программисту провокационные заявления о донорстве спермы и заявила, что им движет тщеславие.

«Для меня главное то, что я не его ребенок. Это большее, что меня интересует здесь», — с улыбкой заявила Тонева в беседе с The Voice.

При этом коллега певицы по группе Фабрика Екатерина Москалева поддержала Павла, заявив, что он симпатичный парень, очень красивый и умный.

«Чем больше красивых людей, тем лучше», - отметила она.

При этом обе артистки согласились с тем, что Павел Дуров и его брат Николай – немаловажные люди в истории и неоднозначные личности большого масштаба.

Напомним, в начале августа проживающая в Швейцарии Ирина Болгар заявила, что является матерью троих младших детей Павла Дурова. Через некоторое время основатель Telegram выложил пост, в котором рассказал, что у него более 100 биологических детей, которые живут в 12 странах. Дуров объяснил, что 15 лет назад стал донором спермы.

Позже на откровения Дурова отреагировала солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева. Она в шутку призналась, что хочет детей от Дурова.