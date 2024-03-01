«Это гораздо глубже»: Ирина Безрукова показала эксклюзивные кадры с фотосессии в стиле Slavic Girl
© Евгения Лунина
Актриса Ирина Безрукова решила не отставать от модных тенденций и примерила на себя ставший популярным во всем мире стиль Slavic Girl. Этот тренд появился зимой 2023 года и до сих пор не теряет актуальности. Объемные шубы и меховые шапки, которые носили женщины в СССР, теперь пользуются спросом не только в России, но и за границей. Портал «Страсти» первый оценил кадры с фотоссесии Ирины и узнал, как она относится к подобным образам, как предпочитает одеваться в повседневной жизни и какие самые дорогие вещи есть в ее гардеробе.
Тренд на так называемый славянский шик активно поддерживают известные иностранные модели, среди которых Кендалл и Кайли Дженер, Хейли Бибер, Эмили Ратаковски, певица Рианна и многие другие. Модницы не только внедряют вещи в свои повседневные образы, но и устраивают целые съемки. По мнению Ирины, этот стиль стал настолько популярен среди молодого поколения, потому что девушкам интересно «поиграть в 90-е». Сама же актриса видела это непростое время, поэтому предпочла бы не возвращаться в него. Но перевоплотиться в Slavic Girl ради фотоссесии ей показалось интересным.
«Дело в том, что я помню все эти наряды. Начиная с фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», где были эти знаменитые шапки Надежды. Если вы внимательно посмотрите, то пальто у нее совсем тоненькое. Но это кино, и, наверное, не хотели за шубой прятать стройность героини, - поделилась Безрукова. — Я вообще не тот человек, который следит за всеми трендами, потому что мода циклична. Она возвращается, меняется. Выросло поколение, которое родилось не в 90-х, а позже и не застало всю эту криминальную историю, которую сейчас зачем-то повсеместно романтизируют в кино. Поэтому, мне кажется, им интересно в это играть. Для них это новый взгляд на винтаж. Я же все это видела, жила в то время, поэтому возвращаться мне совершенно неинтересно».
При создании своего образа Ирина не вдохновлялась примерами других, а пыталась создавать что-то свое. Она отметила, что видела ролики с этим трендом, но все-таки решила их не копировать.
«Повторять и копировать, мне кажется, не самая лучшая идея. У меня получилась более деликатная версия модного тренда», - рассказала актриса.
Тренд Slavic Girl предполагает наличие шубы, причем именно натуральной. Из-за этого многие активисты выступают против него, так как, по их мнению, есть альтернатива – искусственный мех. Однако, как считает Ирина, пока не существует такого эко-пальто, которое бы согревало в сильные морозы.
«Сейчас действительно очень много вариантов замены меху, но дело в том, что в России, особенно эта зима, невероятно холодная. И люди, у которых в гардеробе есть меховые изделия естественно их достали, потому что на морозе минус 25-30, увы, мало что способно согреть так, как натуральный мех. Если технологии разовьются таким образом, что искусственные меха будут такими же легкими и будут также согревать, я с радостью поддержу этот тренд», - заявила артистка.
Ирина призналась, что ее крайне удивил интерес запада к тренду Slavic Girl. Тем более, что большинство иностранных блогеров используют песню российской исполнительницы Кати Лель – «Мой мармеладный». Правда, по мнению Безруковой, они не до конца понимают, как на самом деле выглядят славянские девушки, поэтому сильно перебарщивают.
«Я была удивлена. Мода на меховые шапки и шубы была около 20-ти лет назад. И, вероятно, кому-то пришла в голову идея взять именно русскоязычный трек из нашей эстрады. Выбор пал на «Мой мармеладный», вероятно потому что у нее приятная мелодика и её несложно запомнить и повторить даже не зная русский язык. К тому же там в припеве есть фраза «джага-джага» и другие музыкальные «хуки» (Хук - часть музыкальной композиции, которая выделяется и «цепляет» слушателя), которые иностранцы легко могут пропеть не вникая в суть. Стиль Slavic Girl Запад воспринимает несколько утрированно. Это гипертрофированная версия на самом деле. Славянские девушки – это вовсе не объемные шубы, шапки, яркий макияж с наращенными ресницами. Мне кажется, что данный тренд отыграет этот сезон и закончится. Все, что касается типажа славянских женщин, - это гораздо глубже, интереснее, тоньше, чем сейчас преподносится», - считает Ирина Безрукова.
Тренд Slavic Girl стал для актрисы экспериментом, так как в повседневной жизни она предпочитает одеваться совершенно иначе. Она призналась, что за модой хоть и следит, но не всегда придерживается тенденций, так как для нее важен собственный стиль.
«В основном мой стиль элегантный, женственный и вне времени. Конечно, я использую элементы от современных движений. Мне в этом помогают стилисты. Такие как Алекс Челюбеев, Наталья Паршина. Есть какие-то вещи из бренда «Монохром» от Алисы Боха. Мне кажется, что она создала прекрасный бренд, любимый народом. У нее узнаваемые авторские принты, и я вижу на улицах, что ее куртки носят не только молодежь, но и женщины моего возраста. Это удобная одежда. Не весь оверсайз мне подходит, я на 100 процентов не являюсь поклонницей этого стиля, но какие-то элементы могу использовать. Я слежу за трендами, но ультрамодные вещи всегда немного вычурные, потому что подиум – это не жизнь. Я такая романтическая барышня всегда была и во всех возрастах продолжаю ею оставаться», - рассказала Ирина.
Актриса призналась, что она очень аккуратно обращается с одеждой, приобретает стильные вещи «вне времени», и потому ее гардероб довольно большой. Некоторые вещи она успевает надеть только раз или два в сезон. У нее достаточное количество брендовых платьев и аксессуаров. Но стоимость одежды – это не главное. Больше всего Безрукова ценит качество и при выборе вещей руководствуется в первую очередь этим пунктом.
«У меня есть несколько брендовых сумок, платья и жакет с мелкими стразами одного из самых известных мировых брендов. Правда, затрудняюсь назвать, сколько они сейчас могут стоить. Не могу сказать, что у меня грандиозно дорогие вещи в гардеробе, но много качественных, которые стоят не 1-2 тысячи рублей, потому что качественные базовые вещи покупаются надолго. Но важно помнить, что дорого – не значит обязательно хорошо. Я много лет назад купила босоножки известного итальянского кутюрье и прямо во время первого выхода на мероприятие в них я поняла, что у меня попросту начало сводить ноги. Исправить это нельзя было – мне объяснили, что это особенность конструкции. Сейчас могу их надеть лишь на фотосессию на пару минут, т.к. стоять в них просто невозможно (смеется).
Знаю несколько историй известных артисток. Певица MARUV, в своих соцсетях делилась историей, что за собственные деньги купила кроссовки всемирно известного модного дома, несколько раз надела их, и они пришли в негодность. Похожая история была и у Кати Иванчиковой (гр. IOWA). Своим подписчикам Катя перед своим концертом показала свою обновку - ультрамодные туфли с раздвоенным носком. Но после первого же выступления на сцене у них попросту оторвалась подошва. Это говорит о том, что логотип мировой марки одежды или обуви и космический ценник - не всегда равно качество. В России сейчас, как никогда, развивается модная индустрия и все чаще я выбирают качественные и красивы вещи русских дизайнеров», - поделилась Ирина Безрукова.