«Это гораздо глубже»: Ирина Безрукова показала эксклюзивные кадры с фотосессии в стиле Slavic Girl

Актриса Ирина Безрукова решила не отставать от модных тенденций и примерила на себя ставший популярным во всем мире стиль Slavic Girl. Этот тренд появился зимой 2023 года и до сих пор не теряет актуальности. Объемные шубы и меховые шапки, которые носили женщины в СССР, теперь пользуются спросом не только в России, но и за границей. Портал «Страсти» первый оценил кадры с фотоссесии Ирины и узнал, как она относится к подобным образам, как предпочитает одеваться в повседневной жизни и какие самые дорогие вещи есть в ее гардеробе.

Тренд на так называемый славянский шик активно поддерживают известные иностранные модели, среди которых Кендалл и Кайли Дженер, Хейли Бибер, Эмили Ратаковски, певица Рианна и многие другие. Модницы не только внедряют вещи в свои повседневные образы, но и устраивают целые съемки. По мнению Ирины, этот стиль стал настолько популярен среди молодого поколения, потому что девушкам интересно «поиграть в 90-е». Сама же актриса видела это непростое время, поэтому предпочла бы не возвращаться в него. Но перевоплотиться в Slavic Girl ради фотоссесии ей показалось интересным.

«Дело в том, что я помню все эти наряды. Начиная с фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», где были эти знаменитые шапки Надежды. Если вы внимательно посмотрите, то пальто у нее совсем тоненькое. Но это кино, и, наверное, не хотели за шубой прятать стройность героини, - поделилась Безрукова. — Я вообще не тот человек, который следит за всеми трендами, потому что мода циклична. Она возвращается, меняется. Выросло поколение, которое родилось не в 90-х, а позже и не застало всю эту криминальную историю, которую сейчас зачем-то повсеместно романтизируют в кино. Поэтому, мне кажется, им интересно в это играть. Для них это новый взгляд на винтаж. Я же все это видела, жила в то время, поэтому возвращаться мне совершенно неинтересно».