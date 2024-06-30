«Когда девушка заканчивает отношения, она погружается в работу»: Анна Калашникова о поведении Алсу на фоне развода

В московском Гостином дворе проходит Пушкинский бал, на которой съехались многие знаменитости. Так, корреспонденту сайта «Страсти» удалось пообщаться с певицей и актрисой Анной Калашниковой. Она высказалась на тему развода Алсу с Яном Абрамовым, которая сейчас будоражит общественность.

По мнению Калашниковой, поведение певицы в данный момент обусловлено ее потребностью захватить все информационное поле. Алсу для этого и ушла с головой в работу, пока тема ее развода по-прежнему так хорошо привлекает внимание фанатов и работников прессы.

«Когда девушка заканчивает серьезные отношения, то с головой погружается в работу. И, конечно же, ей нужен максимальный пиар и максимальная прослушка, скачивания, внимание к ее персоне. То есть ей нужно по максимум выжать из этой ситуации», — заявила Анна.