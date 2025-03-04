«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня

Российская певица Клава Кока вспомнила, как у нее уводили парня. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Артистка уточнила, что это было в тот момент, когда она на протяжении долгого времени предпочитала дружить в основном с лицами противоположного пола. Одной из своих первых подруг знаменитость решила рассказать о своей влюбленности. Клава Кока отметила, что поделилась об этом только с этой девушкой, поскольку это было что-то очень личное для нее. Спустя пару месяцев исполнительница хита «Покинула чат» узнала, что приятельница «крутит шуры-муры» с этим парнем.

«Я еще такая дура была. Такая глупая. Думаю: «Ну ладно. Главное, чтобы вы были счастливы. Ладно». Я даже не переставала с ними общаться. А потом парень решил поменяться в своем мнении и снова пришел ко мне, хотя был с ней. В общем, была такая сложная, запутанная история», — заявила артистка.

Певица подчеркнула, что в то время эта история нанесла ей сильный удар и оставила травму. С того момента Кока не ходит на свидания с теми мужчинами, у которых были романтические отношения с ее подругами.

Ранее Клава Кока объяснила, какие мужчины ей не подходят.