Глава «Ветеранов России» Резяпов призвал Лолиту жертвовать прибыль с шоу на СВО

Певице Лолите Милявской следует пожертвовать доходы от концертов на нужды СВО или прекратить гастролировать по городам России. Такое мнению в разговоре с NEWS.ru озвучил лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

По мнению Резяпова, исполнительница также должна открыто поддержать президента России Владимира Путина, иначе возникают сомнения в ее искренности.

«Ветераны России» призвали певицу Лолиту Милявскую отдавать всю прибыль от концертов на нужды СВО, а также заниматься гуманитарной помощью в интересах ВС России, добровольческих формирований и поддерживать потерявших жилье из-за действий ВСУ. Несмотря частичную отмену после участия в «голой» вечеринке и прочее, мы сомневаемся в ее искренности и предлагаем ей открыто поддержать СВО и политику президента России Владимира Путина», - высказался общественник.

Резяпов добавил, что в противном случае, «Ветераны России» предложили бы запретить Лолите гастролировать по России, оставив ей только корпоративы,

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла «отмену» Лолиты после скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой.