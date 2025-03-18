Глава «Ветеранов России» просит конфисковать имущество Урганта из-за ИП в Париже

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать ведущего Ивана Урганта иностранным агентом и конфисковать его имущество в России. Причиной для этого указывается регистрация шоуменом ИП в Париже.

«Мы обращаемся в СК, Генпрокуратуру и Минюст с соответствующими требованиями», - сказал Резяпов NEWS.ru.

Он отметил, что Франция помогает Украине финансово, а также в военном плане, проявляет враждебное отношение к России. Резяпов считает: эти обстоятельства вызывают вопросы о целесообразности ведения Ургантом бизнеса в зарубежной стране. Также глава движения вспомнил о поступавших сообщениях, будто французские наемники участвуют в СВО на стороне ВСУ.

По мнению Резяпова, в этом контексте «очень странным выглядит решение гражданина РФ начать бизнес в стране НАТО, платить налоги в ее казну».

Ранее сообщалось, что Ургант открыл ИП в центре Парижа для производства шоу, концертов и других постановок, в том числе театральных. Бизнес зарегистрировали в марте 2024 года.