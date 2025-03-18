46-летний телеведущий Иван Ургант открыл в Париже компанию по производству шоу

Шоумен Иван Ургант решил открыть свой бизнес в Париже. Телеведущий зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, чтобы заниматься постановкой и производством шоу.

46-летний актер зарегистрировал свое ИП еще 11 марта 2024 года. Ургант будет заниматься производством шоу, театральных постановок, оперных и танцевальных представлений, пишет РИА Новости.

Интересно, что Иван в качестве адреса организации указал исторический жилой дом в седьмом округе столицы Франции. Он находится поблизости с эспланадой Инвалидов и здания Нацсобрания. На здании нет вывесок, а имя звезды не указано на домофоне. Однако в списке жильцов есть другая фирма экс-ведущего «Вечернего Урганта», которую он с женой Натальей Кикнадзе зарегистрировал в 2015 году. Компания занимается арендой земли и недвижимости.

Одна из жительниц дома рассказала, что не видела среди соседей русских и никого похожего по описанию на Ивана Урганта. Также она не в курсе о зарегистрированных здесь компаниях.

Напомним, Иван Ургант в день начала СВО на Украине опубликовал в своем микроблоге черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Вскоре перестало выходить в эфир его шоу «Вечерний Ургант». Официальных сообщений об увольнении шоумена с Первого канала не было, однако в эфир он так и не вернулся, несмотря на то, что федеральные каналы возобновили трансляцию развлекательного контента.

Ранее мы писали о том, что глава ФПБК Виталий Бородин назвал Ивана Урганта «лжепатриотом» из-за тура по Европе и отметил, что он «наглым образом переобувается в воздухе».