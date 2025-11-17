«Его действия наносят ущерб обществу»: Виталий Бородин заявил, что Дмитрий Дибров опорочил звание казака

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал запретить Дмитрию Диброву носить казачью форму после скандала. С соответствующим требованием политик обратился к атаману казачьего общества в своем Telegram-канале.

Виталий Бородин убежден: своим поведением телеведущий опорочил звание казака и вредит обществу. Именно поэтому глава ФПБК считает, что Дмитрий Дибров больше не имеет права носить казачью форму.

«Обращаюсь к Виталию Кузнецову, атаману Всероссийского казачьего общества. Прошу вас лишить Диброва права ношения казачьей формы. Его действия, на мой взгляд, дискредитируют звание казака и наносят ущерб репутации всего общества, в котором много достойных офицеров», — заявил Виталий Бородин.

Согласно семейному преданию, предки артиста были тесно связаны с казачеством. Известно, что Дмитрий Дибров активно поддерживал данное движение и даже имеет чин казачьего полковника. Более того, его дети прошли ритуал крещения в реке Дон по традициям казачьей культуры.

Напомним, Дмитрий Дибров оказался в центре скандала, когда в Сеть попало видео, на котором он выходит из машины с расстегнутыми штанами вместе с таинственной спутницей. Пара обнялась и отправилась куда-то в неизвестном направлении. По слухам, они приехали на вечеринку откровенного характера. Увиденное повергло общественность в шок. Так, Яна Поплавская посчитала недопустимым подобное поведение многодетного отца на публике. Актриса заявила, что не знает, как теперь подавать руку шоумену.

«Самое страшное, что у него пять детей, трое из них пойдут в школу. Чудовищно, когда дети стыдятся своих отцов», — возмутилась Яна Поплавская.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что Дмитрий Дибров может лишиться работы из-за скандального ролика: «Для человека такого уровня это из ряда вон выходящая ситуация».