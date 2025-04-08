Глава ФПБК Бородин высмеял Анфису Чехову за незнание значения слова «брак»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин прокомментировал заявление телеведущей Анфисы Чеховой, предложившей заменить слово «брак». В своем Telegram-канале Виталий Николаевич в ироничной форме сделал звезде замечание за незнание значения этого слова.

Бородин обратился к Анфисе и объяснил ей, что «брак» образовался еще от старославянского «брати за муж». А это в прямом смысле обозначало, что мужчина брал женщину в жены, забирая из семьи.

«Между тем, партия „Новые Люди“ снова ловит хайп на троллях. Не сомневайтесь, сейчас из Чеховой сделают новый мем!» — заверил глава ФПБК.

Напомним, что Анфиса Чехова является членом партии «Новые люди». Недавно она публично высказалась против слова «брак», так как, по ее мнению, от него появляется ощущение, что люди делают что-то неправильное. Также ради повышения демографии телеведущая призналась, что готова сама рожать в 47 лет.

Ранее Виталий Бородин призвал забрать у Лаймы Вайкуле квартиру в Москве.