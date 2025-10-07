Обвиняли в дискредитации Армии России: Данила Козловский защитил честь и достоинство в Верховном суде

Верховный суд России (ВС РФ) встал на сторону актера Данилы Козловского, который направил иск о защите чести и достоинства к Фонду по борьбе с коррупцией (ФПБК) и одержал победу в первой инстанции.

РБК со ссылкой на пресс-службу пишет, что Верховный суд рассмотрел жалобу на предыдущее решение. Представители организации настаивали, что ее лидер Виталий Бородин выражал исключительно собственное мнение, когда писал про Козловского и дискредитацию армии.

Адвокат актера, в свою очередь, напомнил, что высказывание главы ФПБК о Козловском — это заявление о фактах, а не субъективное мнение, и это подтверждено в заключение первой инстанции. В итоге Верховный суд оставил в силе уже вынесенное решение и отказал организации в удовлетворении жалобы.

Ранее Яна Поплавская отреагировала на возвращение Данилы Козловского на телевидение. Актриса усомнилась, что россияне так сильно ждали актера.