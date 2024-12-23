«Гладила вещи»: как актер Константин Соловьев нашел жену младше на 19 лет

Жена актера Константина Соловьева, которая младше супруга на 19 лет, рассказала, что они познакомились в театре. Девушка помогала организаторам спектакля во время его гастролей, в частности, гладила вещи.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Соловьев женился на Валентине Карчевской в 2024 году. У нее двое детей от предыдущего брака, а у актера – четверо.

«Мы познакомились в театре. Он приехал на гастроли в Хабаровский край, а я помогала организаторам спектакля. Помогла. Я гладила вещи, его рубашки – и нагладила», - рассказала девушка.

Она признается, что Соловьев покорил не только талантом, но и умением все делать в доме. Валентина говорит, что с ним «как за каменной стеной». До знакомства она не смотрела фильмы с Соловьевым. Теперь стала вечерами смотреть сериалы с участием мужа.

Мечта возлюбленных – жить со всеми детьми. Соловьев говорит, что в планах на 2025 год – купить жилье и много работать, а также больше ездить и быть с семьей.

Ранее Валентина рассказывала, что во время знакомства была еще замужем. Она отмечала, что мужчина в тот момент стал говорить про нее «гадости».