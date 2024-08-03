«Это проблема жен»: новая возлюбленная Константина Соловьева о болезненных расставаниях актера с бывшими

Невеста Константина Соловьева заявила, что ее не пугает прошлый опыт супруга. Об этом она призналась в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Актер Константин Соловьев в мае 2024 года объявил о скорой свадьбе с новой возлюбленной, которую встретил во время гастролей в Хабаровском крае. Избранница по имени Валентина призналась, что во время знакомства с актером была еще замужем.

«Не знаю, как он отреагировал, я с ним по этому поводу не беседовала. А муж теперь всему поселку гадости рассказывает. Женщина легкого поведения — это в первую очередь. Ну, а что поделать?» — рассказала она.

При этом Валентина воспитывает двоих детей от предыдущего брака. Как рассказала девушка, ее не беспокоит негативный опыт предыдущих жен Соловьева, которые рассказывали о частых ссорах в семье.

«Это, наверное, проблема жен. Я абсолютно адекватная!» — заявила она.

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