Гитариста группы «Аракс» Парфенюка госпитализировали во время выступления, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заслуженному артисту России Николаю Парфенюку стало плохо во время выступления в театре «Ленком». Уточняется, что музыканта экстренно госпитализировали с подозрением на сердечный приступ.

Медиков вызвали коллеги Парфенюка. Они заподозрили неладное после того, как услышали нарушения в речи артиста. Журналисты отметили, что сейчас Николай Парфенюк находится дома, его состояние удалось стабилизировать.

Николай Парфенюк с 1985 года работает вместе с коллективом «Аракс» в театре «Ленком». Он участвовал спектаклях «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Тиль», «Пер Гюнт», «Попрыгунья».

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