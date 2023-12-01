Держались за руки и обнимались: Пугачева и Галкин* впервые за долгое время вышли на прогулку по улицам Кипра

Певицу Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) заметили на прогулке по улицам Кипра. Пара держалась за руки, супруги обнимались и давали автографы поклонникам.

Фотографию супругов со спины опубликовал Telegram-канал «Самые сливки». Галкин* был в спортивном костюме темно-синего цвета. Примадонна оделась во все светлое. На ее голове была белая кепка.

Певица и юморист вышли на прогулку без детей. Где они находились в этот момент, неизвестно. В кадр попал пробегающий рядом со звездами мужчина. Как пишет источник, поклонники подходили к супругам за автографами, а те не отказывали.

Напомним, Пугачева уехала из России в 2022 году. Дважды она прилетала на Родину: сначала на похороны модельера Валентина Юдашкина, потом заезжала в замок в деревне Грязь. Второй визит был непродолжительным, говорилось, что она возвращалась подписать некие документы. Сначала супруги с детьми проживали в Израиле, а после начала конфликта на Ближнем Востоке перебрались на Кипр. Там у Пугачевой есть недвижимость. Известно, что на Кипре певица стала часто посещать храм и молиться. Психолог Марк Братон прокомментировал ее походы в святые места и заявил, что у артистки может развиться зависимость.

*признан иноагентом на территории РФ