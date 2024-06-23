«Береги себя, мой ангел!»: Джанабаева трогательно обратилась к Меладзе на фоне слухов о разводе

23 июня певцу Валерию Меладзе исполнилось 59 лет. Заслуженного артиста России поздравляют в социальных сетях близкие и коллеги. С трогательными словами к исполнителю хита «Салют, Вера!» обратилась его супруга Альбина Джанабаева.

Бывшая солистка женской поп-группы «ВИА Гра» сделала в честь праздника трогательный ролик, в котором собрала самые яркие кадры из жизни супруга. Слайд-шоу смонтировано под песню Меладзе «Береги себя, мой ангел».

«Береги себя, мой ангел! С днем рождения», — написала Альбина под слайд-шоу, опубликованном на ее страничке в социальных сетях.

На снимках артист запечатлен с младшей дочкой и детьми, которых ему родила Альбина Джанабаева. Отец семейства выглядит довольным и счастливым на кадрах.

Звезда редко публикует фото детей от Меладзе в Интернете. Поэтому подписчики удивились, как вырос сын супругов Константин — 20-летний парень стал уже выше своего отца.

«Счастья вам. Пусть эти улыбки не покидают ваш дом», «Видео сделало мой день! Валерий, вы лучший артист», «Берегите друг друга. Счастья вам!», — написали в комментариях.

Отметим, что артист покинул страну после начала СВО на Украине. При этом он не делал каких-либо политических заявлений. Его жена продолжает жить и работать в Москве. В отношениях супругов в последнее время подозревают разлад, но, судя по всему, это лишь домыслы.

В последние полгода в жизни певца случилось много событий. В январе ушел из жизни его отец Шот Константинович. А в июне артист впервые стал дедушкой — дочь Меладзе Софико родила 10 июня сына Георгия.