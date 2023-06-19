Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, как подсела на транквилизаторы
Супруга юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева поделилась, как переживала депрессию после смерти матери.
Об этом сообщает Экспресс газета.
После психологического потрясения гимнастка подсела на сильнодействующие препараты и практически не вставала с кровати. Павел Воля, будучи в тот момент еще в статусе «друга», вернул гимнастку к жизни.
«Когда просыпалась, постоянно видела его лицо. Он меня кормил с ложечки. Я сильно похудела. В тумане между какими-то транквилизаторами говорила ему: «Так много девочек красивых. Я труп. Я все. Я не хочу. Ты меня не вытащишь», — вспоминает знаменитость.
При этом Павел не оставил Ляйсан. Он не только помог ей пережить горе, но и заставил ее слезть с транквилизаторов.
Спустя полгода после утраты Утяшева смогла прийти в себя. Она до сих пор благодарит супруга за помощь. Гимнастка говорит, что за его любовь не нужна никакая олимпийская медаль.
Сам юморист утверждает, что именно в тот период осознал, насколько много для него значит Ляйсан. Именно тогда Воля понял, что хочет провести с ней всю жизнь.
Напомним, пара состоит в браке с 2012 года и воспитывает двоих детей: сына Роберта и дочь Софию.
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