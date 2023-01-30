«Была бы моей»: Иосиф Пригожин обратился к Волочковой с откровенным признанием

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова в недавнем интервью заявила, что супруг певицы Валерии тайно в нее влюблен! Балерина уверена, что Иосиф Пригожин критикует ее от переизбытка чувств. Журналисты поинтересовались у продюсера, что он думает по этому поводу. Мужчина решил сделать откровенное признание.

Знаменитость подчеркнул, что если бы у него не было Валерии, то Волочкова стояла бы на последнем месте среди женщин, на которых он мог бы обратить свое внимание. А если бы он все-таки выбрал ее, то она точно ответила бы ему взаимностью.

«Ну, совершенно очевидно, что у меня другие вкусы. Если бы я был влюблен в нее, то она бы была моей», — заявил Иосиф в эксклюзивном комментарии Пятому каналу.

Продюсер убежден, что балерина гонится за эпатажем, поэтому делает такие заявления.

«Дело все в том, что мы путаем конфликт с эпатажем. Она всю жизнь в эпатаже. Ей нравится эпатировать. Честно говоря, по большому счету, я не хочу ругаться. Я, конечно, могу побольнее сказать, но не хочу», — добавил Пригожин.

Напомним, что ранее Анастасия публично высказывалась о симпатии продюсера.

«Он тайно в меня влюблен. Реально. Почему он все это делал? Мне кажется, что человек, который много нелицеприятно говорит о женщине, реально тайно влюблен», — делилась звезда в интервью Алене Жигаловой.

Ранее мы писали о том, как страдающая от невыносимых болей Волочкова стала жертвой аферистки.