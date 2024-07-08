«Гильотиной пусть сразу грозит»: экс-солист «Ласкового мая» ответил на призыв Разина посадить его в тюрьму

Недавно продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил экс-участника группы Сергея Серкова в незаконном исполнении песен коллектива и даже пригрозил ему тюрьмой. Музыкант ответил на претензии Разина.

Серков был в составе группе на протяжении двух лет с момента возникновения коллектива и вернулся в 2007 году, проработав в нем 12 лет. В 2019 году Сергей начал строить сольную карьеру.

Музыкант признался, что два года назад Разин ему звонил и предлагал вновь выступать под брендом «Ласковый май», но Серков отказался. Однако у экс-участника группы есть голосовые сообщения, которые подтверждают, что он может безвозмездно исполнять песни коллектива.

«Гильотиной пусть сразу грозит, чего только шесть лет…, — ответил Серков на обвинения продюсера в разговоре с mk.ru. — Он, как всегда, может кричать, грозить и ручками махать. У меня есть права от композитора Кузнецова — разрешение, заверенное нотариусом. Я работаю официально».

Сергей рассказывает, что изначально воспринимал творческую деятельность больше как хобби, но постепенно нашел свой стиль и попробовал писать собственную музыку. Но на концертах поклонники все равно просят его исполнять «майские» песни, и артист соглашается.

Серков недоумевает, зачем Разину все эти конфликты. Музыкант не понимает, чего хочет продюсер и хочет, чтобы он поскорее успокоился.

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