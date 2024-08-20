«Героиня Татлера»: заподозренную в беременности Бузову заметили с бокалом вина

Поющая телеведущая Ольга Бузова в ходе модного показа в Екатеринбурге сделала неоднозначное заявление о любви, а также поинтересовалась у журналистов полом ее будущего ребенка. В СМИ сразу же появились сообщения о беременности 38-летней исполнительницы хита «Мало половин», однако Telegram-канал «Героиня Татлера» обратил внимание на то, что Ольга не отказывала себе в алкоголе во время мероприятия.

«Во-первых, в разошедшемся видео Ольга таки ни в чем не признается. Во-вторых, помощник весь вечер таскал за ней регулярно пополнявшийся бокал с вином», - говорится в сообщении Telegram-канала.

Сама Ольга также никак не прокомментировала свои слова, хотя уже с утра активна в соцсетях. При этом поклонники артистки в комментариях выразили мнение, что исполнительница не стала бы объявлять о беременности на таком раннем сроке.

Стоит отметить, что Бузова появилась на мероприятии в красном струящемся платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру без всякого намека на округлившийся живот.

Накануне Ольга Бузова призналась, что счастлива и намекнула на беременность во время модного показа в рамках UF LAB в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме. В разговоре с журналистами артистка заявила, что пиарщик «убьет» ее за такие слова.