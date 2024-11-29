Герой песни «Владимирский централ» Саша Север решил «переродить» Михаила Круга

«Вор в законе» Саша Север, про которого была написана песня «Владимирский централ», занялся «перерождением» певца Михаила Круга. Сейчас он занимается продюсированием молодого исполнителя, который поет блатные песни. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 65-летний Север раскручивает восходящую звезду шансона Максима Дорохина. Треки ему пишет сам бывший вор, хоть и не любит рассказывать о своем творчестве. Подопечного Саша выбрал неслучайно. Отмечается, что он им заинтересовался только из-за голоса, похожего на Михаила Круга.

Записывается Дорохин в известной студии в Твери, где писала последний альбом Алла Пугачева. Цены там недешевые — от 100 тысяч рублей за трек.

К слову, творчеством Север занимается с детства. Когда попал в тюрьму, то бесплатно отдал Михаилу Кругу свои стихи. За это для него была написана песня «Владимирский централ».

Напомним, что Михаил Круг был убит в 2001 году. Злоумышленники ворвались прямо к нему домой. У музыканта остались жена и сын, которые оба занимаются музыкой и сейчас вместе выступают с концертами.

Ранее сын Михаила Круга объяснил, как стал артистом.