Герой нашего времени в сфере дипломатии: Дайнеко и ее муж восхищаются главой МИД РФ Сергеем Лавровым
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Певица Виктория Дайнеко считает главу МИД России Сергея Лаврова героем нашего времени в сфере дипломатии. Такого же мнения придерживается и супруг звезды Беркели Овезов, передает Пятый канал.
Пара привела в пример Лаврова, отвечая на вопрос: чья деятельность их восхищает. Виктория заявила, что недавно ей попалось видео с главой внешнеполитического ведомства, которое стало очень популярным. Певица понравился ролик с министром, и она согласилась с его словами.
«Мне так понравилось его недавнее видео, которое сейчас очень популярно в соцсетях, на тему того, что: „Вас сейчас так сильно беспокоит наш конфликт, так представьте, что мы — это совсем другая страна. И как бы он вас так сильно волновал“. Да, я, кстати, поддерживаю», — рассказала Дайнеко.
Также супруги признались, что любят смотреть и отправлять другу другу новости. По словам артистки, ей и мужу нравится делиться мнением касательно той или иной ситуации в мире.
Ранее Дайнеко дала совет Виталию Гогунскому после его слов о женщинах. Она предложила актеру на время изолироваться от общества.