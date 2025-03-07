Георгий Мартиросян рассказал, что Фрейндлих не дала Абдулову стать Д’Артаньяном

Актер Георгий Мартиросян рассказал, как Алиса Фрейндлих не дала Александру Абдулову стать Д’Артаньяном. Об этом сообщает «Жизнь».

77-летний артист дал интервью, в котором рассказал о дружбе с Абдуловым. Он вспомнил, что они чуть не стали Д’Артаньяном и Портосом в «Трех мушкетерах». Мужчина вспомнил, почему этого не произошло.

«Вы знаете, какая-то странная штука произошла. Для Хилькевича все было решено. Он лично сказал, что со мной вопрос решен. Но была такая главный редактор Нонна Жданова, которая не хотела нас утверждать», – рассказал Георгий.

Он добавил, что режиссер Хилькевич интересовался, что актер сделал этой женщине. Но Мартиросян не понимал даже, кто она такая.

Актеру напомнили об информации, что к этому могла быть причастна Алиса Фрейндлих.

«Да, да, точно. Она сказала про меня: «Что-то у мальчика руки влажные». Это Шура мне уже пересказывал. Не знаю, правда это или нет, но Сашка уверял, что ему передали именно такой вариант. И все! Вроде мелочь, руки влажные, а что, взял да и вытер, какие проблемы. Но когда говорит сама Фрейндлих…» – добавил Георгий.

Ранее звезда «Кадетства» рассказал, как Александр Абдулов проигрывал в казино.