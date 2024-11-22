«Гены есть гены»: в Сети обсуждают красоту 24-летнего сына Анны Михалковой

24-летний сын актрисы Анны Михалковой опубликовал в Сети новое фото и восхитил поклонников. Пользователи отметили, что молодой человек стал настоящим красавцем.

Андрей Баков не так часто делится с поклонниками контентом, но недавно сделал исключение. В Сети появился свежий снимок, на котором он позировал вместе с тетей Надеждой Михалковой. Они не смотрели в камеру, а на что-то смотрели вдалеке. Предположительно, следили за рабочим процессом.

В комментариях фанаты пришли в восторг от внешности молодого человека. Они подчеркнули, что, как и все мужчины в звездной семье, он вырос статным.

«Вижу фамильные черты Михалковых», «Гены есть гены», «Какой статный парень», - оставили комментарии пользователи.

Отметим, что, в отличие от брата Сергея, Андрей решил пойти по стопам звездных родителей и стал актером. Сейчас он активно занимается своей карьерой.

Ранее Надежда Михалкова впервые за долгое время вышла в свет с детьми от экс-мужа Резо Гигинеишвили.