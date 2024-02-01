Генпродюсер НТВ Вайнштейн заявил, что «Слово пацана» покажут в эфире без цензуры

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» покажут на НТВ без цензуры. Именно такая версия ранее вышла в онлайн-кинотеатрах.

О том, что канал выпустит сериал в эфир без цензуры, ТАСС сообщил генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

По его словам, фильм выйдет на канале весной. Планируется, что в день будут показывать по одной серии. Время выхода определено – 23:00. Это сделано, чтобы не менять прокатное удостоверение.

«Это будет версия "18+", как она и была», - сказал агентству Вайнштейн.

Точная дата выхода станет известна позже. О ней сообщит пресс-служба НТВ.

Напомним, нашумевший сериал вышел 9 ноября. В нем рассказывается о подростковых группировках в Казани.

В январе сообщалось, что после съемок в нем двум актерам пришлось уйти из театров. Так, Рузиль Минекаев покинул Театр современной пьесы, а Слава Копейкин ушел из РАМТ. Артистам поступает много предложений по работе, но они ждут приглашений от «уважаемых режиссеров». Подробности читайте тут.