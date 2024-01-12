Двум актерам из «Слова пацана» пришлось уйти из театров

Два актера, сыгравших в сериале «Слово пацана», нашли нужным уйти из театров. Речь идет о Рузиле Минекаеве и Славе Копейкине.

Об их уходе из театров сообщила агент Елена Чигвинцева. По ее словам, артисты «измучились» еще во время съемок «Слова пацана»: им постоянно приходилось ездить из Москвы в Ярославль и обратно.

«Мы накатались все, поэтому, к сожалению, ребята вынуждены были уйти из театров», - сообщила агент сайту News.ru.

Минекаев покинул Театр современной пьесы, а Копейкин – РАМТ.

Чигвинцева рассказала, что артистам поступает много предложений о съемках, однако они осторожны с выбором. Актеры ждут предложений «от уважаемых режиссеров, сценаристов, драматургов».

Ранее стилист Александр Рогов назвал самую модную вещь в сериале «Слово пацана». Специалист считает, что трендом стали брюки с лампасами.