Геннадия Хазанова оштрафовали за неформальные трудовые отношения в Театре эстрады. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Народного артиста России оштрафовали за нарушение трудового законодательства. По данным издания, актер привлек к работе в Московский театр эстрады пятерых разнорабочих, но не оформил их официально.

Проверка началась после обращения представителей Пенсионного фонда, которые обнаружили, что несколько сотрудников театра выполняли трудовые обязанности без договоров. В результате на Хазанова, являющегося художественным руководителем учреждения, было заведено пять административных дел.

Сумма штрафа оказалась символической: всего по 300 рублей за каждого сотрудника, что в общей сложности составило 1500 рублей.

Ранее мы писали о том, что Геннадий Хазанов признался, что для него существуют только Москва и Юрмала.

Также сообщалось, что дочь Валерия Меладзе разыскивают приставы из-за неоплаченных штрафов.