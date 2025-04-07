«Гэбист и антисемит»: сбежавший в Израиль Анатолий Белый* сыграл русского патриота в новом сериале

Уехавший в Израиль Анатолий Белый* (признан иноагентом на территории РФ) нашел подработку. Актер снялся в новом сериале, где исполнил роль русского патриота.

Белый* признался, что таких персонажей он неоднократно играл в российском кино: военных, полицейских и других сотрудников правоохранительных органов. Но здесь герой показался артисту более раскрытым.

«Мой персонаж, мало того, что он гэбист (сотрудник органов госбезопасности — прим. „Страсти“), он еще закоренелый антисемит и русский патриот. И вот это играть было <…> просто внутри было смешно от всего этого», — заявил звезда фильма «Метро» в эфире YouTube-канала Sheinkin 40.

Актер Анатолий Белый* в начале 2022 года уехал из России. Некоторые считали, что у артиста не будет работы за границей, однако в Израиле он регулярно выступает. Иногда артист ездит и по другим зарубежным странам с гастролями. Однако при удобном случае он не стесняется в критических выражениях в адрес бывших соотечественников.

Ранее режиссер Ренат Давлетьяров назвал артиста «недалеким мерзавцем» и предателем, которого нельзя прощать.

*(признан иноагентом на территории РФ)