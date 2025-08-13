Где живет и чем занимается непубличный внук Ивана Краско

28-летний внук Ивана Краско живет в Санкт-Петербурге и работает в СК. Об этом сообщает StarHit.

13 августа в Санкт-Петербурге простились с Иваном Краско, умершим на 95-м году жизни. Среди тех, кто пришел проводить актера в последний путь, оказался его 28-летний внук. Кирилл — сын умершего Андрея Краско. Внук актера пришел на похороны в черном свитере, джинсах и вел себя сдержанно. По информации источника, Кирилл очень похож на своего отца.

Выяснилось, что наследник Краско ведет непубличный образ жизни. Он работает в СК Санкт-Петербурга.

Кирилл родился в 1997 году от отношений Андрея Краско с актрисой Маргаритой Звонаревой.

Напомним, Андрей умер в 2006 году в 49-лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

