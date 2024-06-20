«Где же я буду харчеваться?»: раскрыт список стран, в которые устремятся уехавшие из России артисты

Уехавшие из России артисты оказались невостребованными за границей из-за отсутствия интереса у зрителей. Релоканты вынуждены путешествовать по миру в поисках заработка, но часто сталкиваются с русофобией, несмотря на публичную поддержку Украины.

По словам публициста и писателя Дмитрия Лекуха, география сбежавших за границу творческих деятелей вскоре кардинально изменится, и они сфокусируются на Франции, Германии, Великобритании и Италии. Артисты, у которых денег поменьше, попытаются осесть в Молдавии и Армении.

При этом заниматься им предстоит, по мнению публициста, совсем не творчеством. В качестве примера он привел фронтменов группы «Би-2», которые ранее занимались в Австралии промышленным альпинизмом.

«Вспоминается известный вопрос Шарикова, который был тоже своего рода артист: «Где же я буду харчеваться?» Уехавшие деятели были востребованы только на российском рынке», – подчеркнул Лекух в беседе с Абзацем.

Он также выразил уверенность, что сбежавшие артисты рано или поздно начнут проситься назад, но российское общество их не примет.

Ранее эмигрировавшую в Латвию актрису Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра. Художественный руководитель культурного учреждения Алвис Херманис остался недоволен работой российской артистки, которая так и не смогла найти своего зрителя.