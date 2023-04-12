«Где же сам Филипп?»: поклонники раскрыли подмену Киркорова двойником

Многие люди предпочитают готовиться к своему дню рождения, но точно не так, как Филипп Киркоров. Певец перед 56-летием решил полностью перекроить свою внешность и предстать перед поклонниками в совершенно новом образе. Сначала он откачал лишний жир, затем вернул себе молодое тело атлета с кубиками на прессе и развитыми грудными мышцами. Также артист сделал голубые глаза при помощи линз, покрасил волосы и бороду в чистый белый цвет и изменил форму бровей. Сам он теперь называет себя «эльфийским бруталом», но не все с ним согласны.

Многим поклонникам Филиппа не пришелся по вкусу его новый имидж. Они заявили, что он стал выглядеть как минимум на 30 лет старше. При этом в Сети даже появилось мнение, что на новых фотографиях не Киркоров вовсе, а его двойник, ведь не может человек так сильно измениться за такой короткий промежуток времени.

«Верните Филиппа!»; «Это не Киркоров, явно двойник»; «Где же сам Филипп?»; «Куда Филю дели??? Уберите клоуна и верните прежнего красивого мужчину, а не это не пойми что», - пишут пользователи в социальных сетях под фотографиями певца.

Отметим, что, в отличие от фанатов, коллеги Киркорова в полном восторге от его внешнего вида. На недавней музыкальной премии, прошедшей в Москве, Анна Асти заявила, что ей нравится белоснежная борода поп-артиста. Такое же мнение высказала и бывшая «невеста» Филиппа диджей Катя Гусева. В эксклюзивном интервью «Страсти» она призналась, что певец сейчас выглядит прекрасно.