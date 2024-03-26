«Это все равно что потерять свой дом»: Ирина Понаровская заявила о мистике в теракте в «Крокус Сити Холле»

Певица Ирина Понаровская высказалась о теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле» 22 марта. В личном блоге артистка опубликовала пост, посвященный трагедии в концертном зале, и рассказала о мистике в случившемся.

Ирина Понаровская призналась, что не может принять то, что произошло.

«Невозможно смириться ни в голове, ни в сердце с масштабом того, что случилось… Для нас, артистов, это особое горе — это все равно что потерять свой дом!» — высказалась певица.

Кроме того, артистка заявила о мистическом совпадении, связанном с терактом.

«Не случайно не выгорели закулисная часть и музей Муслима Магомаева! Это намоленные пространства! Представляю, сколько артистов молились в своих гримерных перед выходом на сцену и просили у Бога удачи и хорошего выступления перед 7 тысячами зрителей!» — отметила Ирина Понаровская.

Знаменитость призвала всех быть сильнее и добрее друг к другу.

«Скорбь по погибшим разрывает сердце и диктует быть нам еще сильнее и добрее! Молимся, чтобы не было повторения подобных зверств!» — заключила певица.

20 апреля в «Крокус Сити Холле» должен был состояться концерт Ирины Понаровской. Теперь выступление пройдет в другом месте в мае.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Злоумышленники с оружием прорвались в здание и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По официальным данным, общее число пострадавших составляет более 180 человек.

Ранее сообщалось о том, что лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков пожертвовал средства для помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».