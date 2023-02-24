«Где ты сейчас, любимый»: молодой бодибилдер расстался с 59-летней Наталией Гулькиной

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала о личной жизни. 59-летняя артистка четыре раза была замужем, а несколько месяцев назад хвасталась своим новым избранником – 45-летним бодибилдером по имени Рамзес. Оказалось, что пара рассталась.

Поклонники и коллеги надеялись, что у исполнительницы сложатся долгие отношения со спортсменом. Они познакомились еще 11 лет назад, но тогда были не свободны. Наталия и Рамзес встретились через некоторое время и даже снялись вместе в клипе. Казалось, что они счастливы вместе. Но любви не сложилось.

«С Рамзесом мы остались хорошими и добрыми друзьями, кстати, скоро мы вместе преподнесем сюрприз поклонникам моего творчества. К сожалению, наши надежды и мечты не всегда исполняются», – призналась артистка в беседе с Prozvezd.

При этом Гулькина не теряет оптимизма. Она заявила, что готова к новым отношениям.

«Так что, я все еще жду своего принца! «Где ты сейчас, любимый мой Айвенго?!» – высказалась звезда.

Ранее мы писали о том, как Наталия Гулькина рассказала о беременности в 16 лет и об аборте. Тогда родители решили все за девушку. Сейчас у певицы есть двое детей. Одна из них дочь Яна. Исполнительница говорит, что в ситуации со своей наследницей поступила бы иначе.