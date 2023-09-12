«Где родился, там и пригодился»: звезда «Моей прекрасной няни» высказалась об эмиграции

Актриса Ольга Прокофьева, известная широкому кругу зрителей по популярном сериалу «Моя прекрасная няня», высказалась об эмиграции. Оказалось, что у звезды никогда не возникало такого желания.

Знаменитость побывала на интервью с журналистом Борисом Корчевниковым. На телепередаче «Жизнь и судьба» Прокофьева рассказала о своем отношении к переезду из России на долгий срок. По словам звезды отечественных сериалов, ей никогда не приходило в голову эмигрировать. Наоборот, оказываясь за рубежом, актрисе поскорее хотелось вернуться на родину, чтобы обнять своих близких и подарить им подарки.

Также Прокофьева ответила на вопрос журналиста об эмиграции так, как в своем время об этом говорили ее родители. Артистка целиком и полностью разделяет их точку зрения.

«Опять же, это все от родителей. "Где родился, там и пригодился", — так говорили наши мамочки», — рассказала Ольга.

Актриса уточнила Корчевникову обстоятельства жизни в тот момент. По ее словам, во времена СССР иностранцы очень хорошо принимали советских граждан за рубежом. Речь идет о людях, которые еще тогда не смешивали искусство с политикой.

Но не только русские люди ездили за границу, но и граждане других государств делали ответные визиты. Прокофьева вспомнила, как на продюсера Тельму Холт и актрису Ванессу Редгрейв произвело сильное впечатление выступление отечественных актеров в московском театре.

Деятели искусств в тот момент превратились в двух заплаканных женщин, которые бросились обнимать и целовать своих коллег. И с такими же слезами на глазах советских артистов принимала публика Лондона, резюмировала Ольга.

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