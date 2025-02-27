«Где платят — там и хорошо»: лидер «Морального кодекса» заявил о готовности выступить в США

65-летний певец Сергей Мазаев сообщил о желании выступить в США после окончания СВО. Его слова передает «Абзац».

Лидер группы «Моральный кодекс» заявил о готовности выступить в США. По словам артиста, ему уже поздно покорять западный шоу-бизнес, однако он не против заработать денег.

«Где платят – там и хорошо. Выступить мне хочется вообще везде, где интересуются моей музыкой. Можно было бы дать концерты в Америке. Покорять западный шоу-бизнес уже поздно, но выступить для тех, кто нас любит, можно. Конечно, хотелось бы выступить в районе Ковент-Гарден (Лондон), в Метрополитен-опере (Нью-Йорк), Голливуд-боуле (концертный зал в Лос-Анджелесе)», — высказался он.

Сергей считает, что русским артистам не стоит рассчитывать на популярность за рубежом. Более того, он убежден: на гастроли надо ехать туда, где группу знают и любят.

Ранее лидером «Морального кодекса» заинтересовались приставы и налоговая. Подробности читайте в этой новости.