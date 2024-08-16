«Где-нибудь задействую»: Павел Прилучный планирует помочь 8-летней дочери в актерской карьере

Актер Павел Прилучный планирует помочь дочери с актерской карьерой. 8-летняя Мия грезит работой в кадре.

Прилучный заявил: «Конечно, потихонечку, если получится, я ее где-нибудь задействую. Может быть, когда сам буду кино снимать, сделаю какие-нибудь эпизодики». Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Ранее он вывел на сцену сына от Агаты Муцениеце Тимофея. При этом дети живут с матерью – выходные они часто проводят с отцом и его новой женой Зепюр Брутян. Вместе с семьей отца и братом Микаэлем они ездили на Мальдивы.

16 августа стало известно, что банковские счета Прилучного разблокировали. 3 июля их «заморозили» - причиной называли не поданную вовремя декларацию. Актер лично приехал в налоговую, чтобы разобраться. Он говорил, что не подал декларацию как индивидуальный предприниматель из-за большой нагрузки. Прилучный устроил в ФНС фотосессию с сотрудниками.