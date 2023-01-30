73-летний Валерий Леонтьев лишился 250 тысяч рублей в суде из-за сломанного стояка

Соседка снизу Валерия Леонтьева выиграла у него суд после того, как певец затопил ее квартиру. Сам артист на заседание не явился, и дело рассматривалось без его участия.

Еще с февраля прошлого года Леонтьев перебрался в США, и о своей недвижимости в России совсем позабыл. Как выяснилось, за время отсутствия его сантехника успела прогнить, стояк сломаться, а трубы продырявиться. В итоге произошло затопление квартиры, из-за которого сильно пострадала хозяйка жилплощади этажом ниже.

По словам женщины, у нее отслоилась водная краска, отошла со стен венецианская штукатурка, а по всему потолку появились огромные страшные пятна. Москвичка вызвала оценщиков, которые насчитали, что ущерб, принесенный Валерием, составляет 300 тысяч рублей.

Не имея возможности разобраться с вредителем лично, женщина отправилась в суд. На днях состоялось заседание, на которое уехавший из страны артист не явился. Так, было вынесено решение в пользу соседки Леонтьева. Теперь певец должен будет выплатить ей 225 329 рублей за ущерб и еще 20 тысяч за моральный вред.

Ранее появилась информация, что Константин Хабенский, уже не первый год разбирающийся с ремонтниками своей московской квартиры, вновь попал под судебные разбирательства.