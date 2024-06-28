«Где горы и сосны мне будет лучше»: Погребняк пожаловалась на плохое самочувствие и вынуждена улететь из Москвы

Блогер Мария Погребняк пожаловалась на одышку и бессонные ночи. Также она рассказала, что готовится к отпуску и в скором времени улетит из Москвы.

«Я хожу и собираю заказы, шляпы пришли, готовлюсь к отпуску, мы улетаем отдыхать. Малыш очень хочет на море, на солнышко, получать витамин Д. Начинаются сборы», - рассказала знаменитость на своей странице в соцсетях.

Перед путешествием Погребняк предстоит пройти УЗИ.

«Мне нужно поехать завтра на УЗИ, чтобы мне дали с собой документы. Полет врач разрешает», - сообщила блогер.

Мария, находящаяся на достаточно большом сроке беременности, рассказала о своем состоянии. Она пожаловалась на несколько неприятных моментов.

«Жарко в Москве. У меня такая одышка, я ночами не сплю, мне тяжело ходить. Поэтому, я думаю, что где горы, сосны мне будет лучше», - заключила Погребняк.

Накануне блогер столкнулась с проблемой: возвращаясь с мероприятия, она заметила спущенное колесо. На помощь беременной Погребняк пришел брат.