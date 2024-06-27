«Знаете, он холостой»: беременной Марии Погребняк пришел на помощь брат
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Блогер Мария Погребняк, которая ждет четвертого ребенка, столкнулась с проблемой, возвращаясь со светского мероприятия. Она показала спущенное колесо. На помощь беременной знаменитости пришел брат.
Погребняк пожаловалась, что «опять на что-то наехала», и показала спущенное колесо своего Mercedes.
«Как хорошо, что у меня брат здесь в центре. Выручает сестренку. Знаете, он холостой», - отметила блогер.
За кадром кто-то пошутил, что на ее слова обратит внимание «пол-Москвы».
«Я бы так не доехала», - заключила Погребняк.
Мария совсем недавно объявила о беременности. Отцом ее малыша является бизнесмен Игорь Головинский. Погребняк рассказывала, что до 12 недели регулярно сдавала кровь на отклонения у малыша. Позже врачи подтвердили, что ребенок «точно здоров».