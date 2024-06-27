НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 июня 2024, 22:58
1 мин.

«Знаете, он холостой»: беременной Марии Погребняк пришел на помощь брат

Мария Погребняк показала холостого брата, который помог ей со спущенным колесом.
«Знаете, он холостой»: беременной Марии Погребняк пришел на помощь брат

© Starface.ru

Блогер Мария Погребняк, которая ждет четвертого ребенка, столкнулась с проблемой, возвращаясь со светского мероприятия. Она показала спущенное колесо. На помощь беременной знаменитости пришел брат.

Погребняк пожаловалась, что «опять на что-то наехала», и показала спущенное колесо своего Mercedes.

«Как хорошо, что у меня брат здесь в центре. Выручает сестренку. Знаете, он холостой», - отметила блогер.

За кадром кто-то пошутил, что на ее слова обратит внимание «пол-Москвы».

Брат Марии Погребняк

Брат Марии Погребняк

© Скриншот видео со страницы Марии Погребняк в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Я бы так не доехала», - заключила Погребняк.

Мария совсем недавно объявила о беременности. Отцом ее малыша является бизнесмен Игорь Головинский. Погребняк рассказывала, что до 12 недели регулярно сдавала кровь на отклонения у малыша. Позже врачи подтвердили, что ребенок «точно здоров».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Мария Погребняк
брат
блогер