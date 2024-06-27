«Знаете, он холостой»: беременной Марии Погребняк пришел на помощь брат

Блогер Мария Погребняк, которая ждет четвертого ребенка, столкнулась с проблемой, возвращаясь со светского мероприятия. Она показала спущенное колесо. На помощь беременной знаменитости пришел брат.

Погребняк пожаловалась, что «опять на что-то наехала», и показала спущенное колесо своего Mercedes.

«Как хорошо, что у меня брат здесь в центре. Выручает сестренку. Знаете, он холостой», - отметила блогер.

За кадром кто-то пошутил, что на ее слова обратит внимание «пол-Москвы».