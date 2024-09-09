«Где Дима и где памперсы?»: жена Дмитрия Диброва рассказала об отношениях телеведущего с детьми

Жена телеведущего Дмитрия Диброва рассказала о том, какой он отец. Полина призналась, что считает его лучшим для своих детей, но пока наследники были маленькие, он отказывался помогать ей воспитывать их.

По словам Дибровой, экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?» не хотел нянчиться с малышами. Первое время Полина обижалась, ей хотелось, чтобы муж разделял с ней все моменты радости, но этого не происходило. Присоединился к воспитанию артист, когда дети уже стали старше.

«Где Дима и где памперсы? <…> Дима сразу как-то мне достаточно узаконено сообщил о том, что как только дети подрастут, как только мы сможем поддерживать диалог, я максимально включусь. Это и произошло, но после 6−7 лет», - заявила блогерша в YouTube-шоу «Лицом к лицу».

Что же касается старших детей Диброва, то с ними, как утверждает Полина, он практически не общается. Причем связь с сыном у него оборвалась, когда парень был в сознательном возрасте. С дочерью у него тоже не самые теплые отношения. Молодая жена телеведущего не смогла стать ей подругой, хотя у них нет разницы в возрасте.

Ранее жена 64-летнего Дмитрия Диброва высказалась о разнице в возрасте с мужем.