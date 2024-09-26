«Где деньги, Зин?»: Яна Рудковская заявила, что не получила долг от Тутберидзе за Парсегову

Яна Рудковская заявила, что не получила денег от Тутберидзе за Парсегову. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

На днях тренер команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, что благодаря открытой тренировке, на которую продавались билеты, удалось собрать долг фигуристки Арины Парсеговой. Он также заявлял, что деньги должны были передать в академию Евгения Плющенко, которая через суд взыскала с юной спортсменки 1,8 млн рублей.

Однако, как рассказала жена Плющенко, Яна Рудковская, денег она так и не получила.

«Деньги мы не получили. Ни на расчетный счет академии, ни в кассу академии деньги на данный момент не поступили, хотя прошло уже больше двух недель с открытой тренировки. И если у уважаемого Даниила есть основания утверждать, что долг перед академией за Парсегову был закрыт, то остается только по классике спросить у мамы „Где деньги, Зин?“» — задалась вопросом она.

Напомним, академия фигурного катания Евгения Плющенко подала в суд на 12-летнюю Арину Парсегову и ее родителей из-за того, что девочка досрочно разорвала контракт со школой и перешла в команду Этери Тутберидзе. Несмотря на заявления о потере кормильца в семье, Рудковская иск не отозвала, а решение суда о присуждении академии компенсации в размере 1,8 млн рублей назвала справедливым.

Ранее мы писали о том, что продюсер Рудковская появилась в кутюрном наряде во Франции.