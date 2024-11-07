«Где бесплатные галушки?»: Собчак сорвалась из-за поста журналистки о концерте Земфиры*

Собчак не выдержала после поста журналистки с обвинениями в адрес Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ). Об этом стало известно из соцсетей.

Ксения Собчак отреагировала на пост журналистки Анны Монгайт*(признана иноагентом на территории РФ), которая накануне посетила концерт Земфиры** в Амстердаме. Журналистка осталась недовольна тем, что певица не допустила политических высказываний во время выступления.

«Я очень ждала, что где-то между номерами Земфира*отреагирует на происходящее в мире. Но она в очередной раз продемонстрировала свою предельную осторожность в высказываниях», — заявила Монгайт**.

На это отреагировала Ксения Собчак, которая поиронизировала над словами коллеги.

«Мало! Мало Земфира* „реагирует на мировые события“! Где песня на украинском? Где бесплатные галушки в середине концерта? Где поддержка Камалы?» — посмеялась она.

Ранее мы писали о том, что Собчак отметила день рождения в объятиях мужа и в окружении звезд.

*признаны иноагентами на территории РФ.